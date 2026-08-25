Зовнішня розвідка Німеччини шукає кадри серед геймерів 

Німецька зовнішня розвідка веде кампанію з пошуку геймерів, яких хоче залучити до роботи в кіберрозвідці та боротьби з російськими хакерами.

Про це йдеться у публікації The Telegraph, пише "Європейська правда".

Представники Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) відвідають Gamescom 2026 у Кельні, найбільшу у світі виставку відеоігор, для пошуку молодих кандидатів на роботу в спецслужбі.

У BND заявили про "значний перетин" між навичками, які мають прихильники відеоігор, та компетенціями, необхідними розвідці для протидії російським хакерам, які атакують критичну інфраструктуру Німеччини.

За даними видання, операція з набору співробітників на Gamescom є частиною масштабної реформи німецької розвідки. Берлін прагне перетворити BND на значно потужнішу спецслужбу, здатну конкурувати з британською MI6 та ізраїльським Моссадом.

Джерело в розвідці розповіло, що геймерам, які відповідатимуть профілю BND, запропонують пройти п’ятиетапне випробування. Воно має перевірити їхні здібності у сфері кібербезпеки та хакерства.

Очікується, що особливий інтерес для розвідки становитимуть молоді люди з технічними навичками, які можуть бути використані для протидії кібератакам та, зокрема, для "хакерської відповіді" на дії російських угруповань.

Нагадаємо, у середині серпня уряд Німеччини схвалив реформу розвідувальних служб, за якою вони отримають ширші повноваження.

У лютому стало відомо, що Німеччина вживає заходів для зміцнення своєї зовнішньої розвідки, прагнучи наділити її новими широкими повноваженнями в рамках підготовки до можливого розриву відносин із США.