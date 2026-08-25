Внешняя разведка Германии ищет кадры среди геймеров

Немецкая внешняя разведка проводит кампанию по поиску геймеров, которых хочет привлечь к работе в киберразведке и борьбе с российскими хакерами.

Об этом говорится в публикации The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Представители Федеральной разведывательной службы Германии (BND) посетят Gamescom 2026 в Кёльне, крупнейшую в мире выставку видеоигр, для поиска молодых кандидатов на работу в спецслужбе.

В BND заявили о "значительном пересечении" между навыками, которыми обладают поклонники видеоигр, и компетенциями, необходимыми разведке для противодействия российским хакерам, атакующим критическую инфраструктуру Германии.

По данным издания, операция по набору сотрудников на Gamescom является частью масштабной реформы немецкой разведки. Берлин стремится превратить BND в значительно более мощную спецслужбу, способную конкурировать с британской MI6 и израильским Моссадом.

Источник в разведке рассказал, что геймерам, соответствующим профилю BND, предложат пройти пятиэтапное испытание. Оно призвано проверить их способности в сфере кибербезопасности и хакерства.

Ожидается, что особый интерес для разведки будут представлять молодые люди с техническими навыками, которые могут быть использованы для противодействия кибератакам и, в частности, для "хакерского ответа" на действия российских группировок.

Напомним, в середине августа правительство Германии одобрило реформу разведывательных служб, в соответствии с которой они получат более широкие полномочия.

В феврале стало известно, что Германия принимает меры по укреплению своей внешней разведки, стремясь наделить её новыми широкими полномочиями в рамках подготовки к возможному разрыву отношений с США.