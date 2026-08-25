У Румунії підіймали винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону

Вранці у вівторок два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, які патрулюють повітряний простір над Румунією, були підняті у повітря через ціль поблизу кордону з Україною.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії в соцмережах, передає "Європейська правда".

Вранці 25 серпня система радіолокаційного спостереження румунського Міністерства оборони виявила повітряну ціль приблизно за 4 км на схід від українського прикордонного міста Вилкове.

Після цього два іспанські літаки F-18 вилетіли з 57-ї авіабази імені Михаїла Когелнічану для моніторингу ситуації.

Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про введення заходів оповіщення населення на півночі повіту Тулча. Повідомлення RO-Alert було надіслано о 07:31.

Повітряну тривогу скасували о 09:04. Про вторгнення в румунський повітряний простір не повідомлялося.

Ввечері 24 серпня в районі селища Чушля у румунському повіті Вранча, неподалік від кордону з повітом Галац, було виявлено дрон.

Нагадаємо, 20 серпня, румунський винищувач F-16 успішно знищив морський дрон у морі поблизу берегів Констанци.

У Міноборони Румунії заявили згодом, що знищений дрон не був українським.

Повідомляли також, що того дня ще один безпілотник впав на території Румунії в безлюдній місцевості.