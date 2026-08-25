В Румынии поднимали истребители из-за воздушной цели возле границы

Утром во вторник два истребителя F-18 Воздушно-космических сил Испании, патрулирующие воздушное пространство над Румынией, были подняты в воздух из-за цели вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии в соцсетях, передает "Европейская правда".

Утром 25 августа система радиолокационного наблюдения румынского Министерства обороны обнаружила воздушную цель примерно в 4 км к востоку от украинского приграничного города Вилково.

После этого два испанских самолета F-18 вылетели с 57-й авиабазы имени Михаила Когелничану для мониторинга ситуации.

Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения населения на севере жудеца Тулча. Сообщение RO-Alert было отправлено в 07:31.

Воздушная тревога была отменена в 09:04. О вторжении в румынское воздушное пространство не сообщалось.

Вечером 24 августа в районе поселка Чушля в румынском жудеце Вранча, недалеко от границы с жудецем Галац, был обнаружен дрон.

Напомним, 20 августа румынский истребитель F-16 успешно уничтожил морской дрон в море у берегов Констанцы.

В Минобороны Румынии позже заявили, что уничтоженный дрон не был украинским.

Сообщалось также, что в тот день ещё один беспилотник упал на территории Румынии в безлюдной местности.