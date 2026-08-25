Ліворадикальний Меланшон вважається найімовірнішим суперником Ле Пен у другому турі

Лідер французької ультралівої партії "Нескорена Франція" (LFI) Жан-Люк Меланшон вважається найімовірнішим суперником кандидатки від ультраправих Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів у Франції наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Опитування Harris-Interactive-Toluna, проведене на замовлення мовників M6 та RTL, показало, що 75-річний лідер партії "Нескорена Франція" має більше шансів вийти до другого туру, ніж колишній правоцентристський прем'єр-міністр Едуар Філіп.

Опитування показало, що Меланшон вийде у другий тур проти Ле Пен у трьох із п'яти можливих сценаріїв. За четвертого сценарію йому доведеться поборотись за вихід у другий тур із Філіпом.

Лише один сценарій передбачає, що Філіп обійде Меланшона та вийде у другий тур.

Згідно з опитуванням, в якому взяли участь понад 1700 дорослих французів, Меланшон у першому турі отримає голоси 16-17% виборців, що більше, ніж 12% у квітні. Ле Пен залишається впевненою лідеркою, маючи підтримку 35-38% виборців.

Ле Пен виграє у будь-якого свого суперника у другому турі, отримавши 68% проти 32% у Меланшона та 55% проти 45% у Філіпа.

Підтримка Філіпа за останній місяць впала на три пункти за сценарію, коли він є єдиним кандидатом від центристів.

Член команди іншого кандидата від центристських сил, колишнього прем’єр-міністра Габріеля Атталя, заявив журналістам, що результати свідчать про те, що Філіп не досягає успіху "у своїх спробах виступити опорою" проти Меланшона та Ле Пен.

Меланшон тричі балотувався на посаду президента Франції, посівши четверте місце на виборах 2012 та 2017 років і третє – на останніх виборах 2022 року.

Вибори президента Франції пройдуть у два тури в кінці квітня та на початку травня 2027 року.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро попередив, що Париж "не терпітиме жодних спроб іноземного втручання" у вибори.

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