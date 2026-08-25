Леворадикальный Меланшон считается самым вероятным соперником Ле Пен во втором туре

Лидер французской ультралевой партии "Непокоренная Франция" (LFI) Жан-Люк Меланшон считается наиболее вероятным соперником кандидата от ультраправых Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции в следующем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Опрос Harris-Interactive-Toluna, проведенный по заказу телеканалов M6 и RTL, показал, что 75-летний лидер партии "Непокоренная Франция" имеет больше шансов выйти во второй тур, чем бывший правоцентристский премьер-министр Эдуар Филипп.

Опрос показал, что Меланшон выйдет во второй тур против Ле Пен в трех из пяти возможных сценариев. По четвертому сценарию ему придется побороться за выход во второй тур с Филиппом.

Лишь один сценарий предполагает, что Филипп обойдет Меланшона и выйдет во второй тур.

Согласно опросу, в котором приняли участие более 1700 взрослых французов, Меланшон в первом туре наберет 16–17 % голосов избирателей, что больше, чем 12 % в апреле. Ле Пен остается уверенной лидирующей кандидатурой, пользуясь поддержкой 35–38 % избирателей.

Ле Пен победит любого своего соперника во втором туре, набрав 68% против 32% у Меланшона и 55% против 45% у Филиппа.

Поддержка Филиппа за последний месяц упала на три пункта при сценарии, когда он является единственным кандидатом от центристов.

Член команды другого кандидата от центристских сил, бывшего премьер-министра Габриэля Атталя, заявил журналистам, что результаты свидетельствуют о том, что Филипп не добивается успеха "в своих попытках выступить опорой" против Меланшона и Ле Пен.

Меланшон трижды баллотировался на пост президента Франции, заняв четвертое место на выборах 2012 и 2017 годов и третье – на последних выборах 2022 года.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура в конце апреля и в начале мая 2027 года.

Напомним, недавно министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предупредил, что Париж "не будет терпеть никаких попыток иностранного вмешательства" в выборы.

Читайте также: От Кремля с любовью: как россияне атакуют соперников Ле Пен ради её победы на выборах.