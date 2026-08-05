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ЗМІ: Трамп відмовив Зеленському у додаткових перехоплювачах для Patriot 

Новини — Середа, 5 серпня 2026, 12:45 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня відмовив у наданні сотень додаткових ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

За інформацією від поінформованих співрозмовників, Трамп на зустрічі із Зеленським в Овальному кабінеті минулого тижня відхилив його прохання про сотні додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot перед зимою.

За словами джерел, Трамп пояснив це дефіцитом перехоплювачів у запасах США та сказав, що вони зараз потрібні для захисту американських об’єктів на Близькому Сході та близькосхідних союзників у межах війни з Іраном. 

При цьому очільник Пентагону після повідомлень у ЗМІ про значне вичерпання запасів перехоплювачів до систем Patriot i THAAD назвав це неправдивою інформацією і звинуватив журналістів у "поширенні фейків"

За інформацією CNN, американські військові за час кампанії проти Ірану вистріляли близько 80% ракет-перехоплювачів для систем THAAD і близько 65% – для Patriot.

Як відомо, також Трамп "дав задню" після позитивних натяків на те, що може надати Україні ліцензію на виробництво Patriot. Американський президент каже, що ще не ухвалив остаточного рішення

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