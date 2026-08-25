ЗМІ: Франція хоче обмежити закупівлю для України зброї за межами Європи за гроші ЄС

Франція прагне встановити тимчасові обмеження на дію винятків, наданих Україні для закупівлі оборонної продукції за межами ЄС у рамках кредиту на суму 90 млрд євро, з метою підтримки європейських і французьких виробників.

Про це стало відомо Euronews, повідомляє "Європейська правда".

У матеріалі нагадується, що Україна домоглася винятків, які дозволяють їй закуповувати військове обладнання за межами Європи в рамках кредиту ЄС на підтримку України у розмірі 90 млрд євро.

Зокрема, в рамках цих винятків Київ закуповує певні комплектуючі у Китаю і США.

Як стало відомо Euronews, Франція наразі домагається обмеження терміну дії цих винятків, прагнучи забезпечити, щоб більша частина фінансування, що надається за підтримки ЄС, спрямовувалася на підтримку європейського – і, можливо, французького – оборонного виробництва.

Наразі український уряд подав два запити на винятки: один – щодо компонентів для дронів китайського виробництва, а інший – щодо перехоплювачів до систем Patriot американського виробництва..

Європейська комісія схвалила обидва запити, визнавши, що Європа наразі не має достатніх виробничих потужностей і залишається залежною від іноземних виробників у ключових сферах сучасної війни.

Однак Франція наполягає на тому, щоб ці винятки були тимчасовими, прагнучи забезпечити, щоб більша частка фінансування, що надається ЄС, у кінцевому підсумку підтримувала європейське – і, потенційно, французьке – виробництво.

Щодо продукції, на яку поширюється виняток, існує етап, на якому український уряд повинен надати детальну інформацію про те, як будуть витрачені кошти, включаючи контракти, в яких зазначається, яке саме обладнання закуповується, у якого постачальника та коли. Європейська комісія надає кошти лише після перевірки контрактів.

Щодо китайських постачальників, Єврокомісія також повинна перевірити, чи не підпадають ці компанії під санкції ЄС, спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, оскільки китайські виробники дронів можуть постачати продукцію обом сторонам.

Уряд країни, де базується постачальник, також має взяти на себе зобов’язання щодо виконання контракту, що допоможе забезпечити поставку обладнання у разі зміни політичних пріоритетів.

Важливо, що винятки мають поновлюватися щоразу, коли Україна подає запит на новий платіж. Це означає, що якщо тим часом з’явиться європейський постачальник, який зможе забезпечити такі самі обсяги, вартість та терміни виробництва, як і іноземний виробник, Комісія може відмовити у поновленні винятку та вимагати від Києва замість цього закуповувати продукцію у європейського постачальника.

Неофіційно ЄК також може обмежити термін, протягом якого Україна зможе покладатися на іноземних виробників, наприклад, встановивши жорсткіші терміни виконання київських контрактів із цими постачальниками.

На практиці Комісія муситиме знайти делікатний баланс: стимулювати європейське оборонне виробництво та зменшити стратегічну залежність від іноземних постачальників у середньо– та довгостроковій перспективі, водночас забезпечуючи Україну обладнанням, необхідним для захисту від Росії.

Нагадаємо, 24 серпня Єврокомісія схвалила оборонні закупівлі для України на 6,1 млрд євро в рамках позики ЄС на 90 млрд.

За даними "ЄвроПравди", найближчими тижнями, вже на початку вересня, Україна отримає новий транш з оборонної частини кредиту ЄС, що становить 90 млрд євро на 2026-27 роки.

Детальніше про це у статті: Ракети, дрони та реформи. Як ЄС розподіляє допомогу для ЗСУ і що затримує виплати.