СМИ: Франция хочет ограничить закупки оружия для Украины за пределами Европы на средства ЕС

Франция намерена ввести временные ограничения на действие исключений, предоставленных Украине для закупки оборонной продукции за пределами ЕС в рамках кредита на сумму 90 млрд евро, с целью поддержки европейских и французских производителей.

Об этом стало известно Euronews, сообщает "Европейская правда".

В материале напоминается, что Украина добилась исключений, позволяющих ей закупать военное оборудование за пределами Европы в рамках кредита ЕС на поддержку Украины в размере 90 млрд евро.

В частности, в рамках этих исключений Киев закупает определенные комплектующие у Китая и США.

Как стало известно Euronews, Франция в настоящее время добивается ограничения срока действия этих исключений, стремясь обеспечить, чтобы большая часть финансирования, предоставляемого при поддержке ЕС, направлялась на поддержку европейского – и, возможно, французского – оборонного производства.

На данный момент украинское правительство подало два запроса на исключения: один – в отношении компонентов для дронов китайского производства, а другой – в отношении перехватчиков для систем Patriot американского производства.

Европейская комиссия одобрила оба запроса, признав, что Европа в настоящее время не располагает достаточными производственными мощностями и остается зависимой от иностранных производителей в ключевых сферах современной войны.

Однако Франция настаивает на том, чтобы эти исключения были временными, стремясь обеспечить, чтобы большая часть финансирования, предоставляемого ЕС, в конечном итоге поддерживала европейское – и, потенциально, французское – производство.

Что касается продукции, на которую распространяется исключение, существует этап, на котором украинское правительство должно предоставить подробную информацию о том, как будут потрачены средства, включая контракты, в которых указывается, какое именно оборудование закупается, у какого поставщика и когда. Европейская комиссия выделяет средства только после проверки контрактов.

Что касается китайских поставщиков, Еврокомиссия также должна проверить, не подпадают ли эти компании под санкции ЕС, направленные против российского военно-промышленного комплекса, поскольку китайские производители дронов могут поставлять продукцию обеим сторонам.

Правительство страны, в которой базируется поставщик, также должно взять на себя обязательства по выполнению контракта, что поможет обеспечить поставку оборудования в случае изменения политических приоритетов.

Важно, что исключения должны продлеваться каждый раз, когда Украина подает запрос на новый платеж. Это означает, что если тем временем появится европейский поставщик, который сможет обеспечить такие же объемы, стоимость и сроки производства, как и иностранный производитель, Комиссия может отказать в продлении исключения и потребовать от Киева вместо этого закупать продукцию у европейского поставщика.

Неофициально ЕК также может ограничить срок, в течение которого Украина сможет полагаться на иностранных производителей, например, установив более жесткие сроки выполнения киевских контрактов с этими поставщиками.

На практике Комиссии придется найти тонкий баланс: стимулировать европейское оборонное производство и уменьшить стратегическую зависимость от иностранных поставщиков в средне– и долгосрочной перспективе, одновременно обеспечивая Украину оборудованием, необходимым для защиты от России.

Напомним, 24 августа Еврокомиссия одобрила оборонные закупки для Украины на 6,1 млрд евро в рамках займа ЕС на 90 млрд.

По данным "ЕвроПравды", в ближайшие недели, уже в начале сентября, Украина получит новый транш из оборонной части кредита ЕС, составляющего 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Подробнее об этом в статье: Ракеты, дроны и реформы. Как ЕС распределяет помощь для ВСУ и что задерживает выплаты.