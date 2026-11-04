Лідер демократів у Сенаті звернувся до американців: "Полегшення вже на підході"

Лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер звернувся до американців із посланням про перемогу, оскільки, за попередніми результатами проміжних виборів до Конгресу США Республіканська партія втрачає більшість у верхній палаті.

Його слова цитує CNN, пише "Європейська правда".

За попередніми результатами, демократи вже забезпечили собі 51 місце у Сенаті – це мінімальна більшість. У Республіканської партії наразі 39, оскільки голоси з багатьох штатів ще продовжують надходити.

"Попри всі прогнози ми, демократи, здобули перемогу в Сенаті, і маємо кілька слів для американського народу: полегшення вже на підході", – заявив Шумер.

Він зазначив, що демократи спровокували потужну "синю хвилю", прислухавшись до того, що говорили люди в різних штатах по всій країні.

"Ми прислухалися до них, і вони насамперед говорили про високі ціни, хаос та корупцію", – сказав він.

Шумер назвав результати виборів "перекроюванням карти Сенату, яке відбулося раз на покоління" і зазначив, що тепер "демократи повинні виправдати очікування".

Детально про наслідки результатів виборів ми розповідали у статті Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.

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