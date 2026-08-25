По всій Греції протягом дня спалахнули десятки нових лісових пожеж

У вівторок, 25 серпня, протягом кількох годин по всій Греції спалахнуло 39 нових лісових пожеж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

За даними пожежників, найсильніша пожежа вирує на острові Саламіс, що розташований біля узбережжя Афін.

На острові розташована найбільша база ВМС Греції. За словами пожежників, які працюють на місці події, база не перебувала під загрозою.

Пожежа пронеслася через ущелину, і її гасили численні пожежні літаки та вертольоти. Крім того, до гасіння залучено великі підрозділи пожежної служби та волонтерів.

За даними агентства цивільної оборони, через тривалу посуху ризик лісових пожеж залишається високим на значній частині території Греції.

У вівторок температура в центрі Афін сягнула 40 градусів Цельсія, і, за прогнозами, нинішня спека триватиме до початку наступного тижня.

Нагадаємо, у Греції встановлюють нові системи для захисту античних пам’яток від лісових пожеж.

Повідомляли також, що днями в Іспанії влада Валенсії наказала евакуювати село Гатова після того, як у результаті грози спалахнула лісова пожежа.