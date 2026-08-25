По всей Греции в течение дня вспыхнули десятки новых лесных пожаров

Во вторник, 25 августа, в течение нескольких часов по всей Греции вспыхнуло 39 новых лесных пожаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

По данным пожарных, самый сильный пожар бушует на острове Саламис, расположенном у побережья Афин.

На острове находится крупнейшая база ВМС Греции. По словам пожарных, работающих на месте происшествия, база не подвергалась опасности.

Пожар пронесся через ущелье, и его тушили многочисленные пожарные самолеты и вертолеты. Кроме того, к тушению привлечены крупные подразделения пожарной службы и волонтеры.

По данным агентства гражданской обороны, из-за продолжительной засухи риск лесных пожаров остается высоким на значительной части территории Греции.

Во вторник температура в центре Афин достигла 40 градусов по Цельсию, и, по прогнозам, нынешняя жара продлится до начала следующей недели.

Напомним, в Греции устанавливают новые системы для защиты античных памятников от лесных пожаров.

Также сообщалось, что на днях в Испании власти Валенсии приказали эвакуировать деревню Гатова после того, как в результате грозы вспыхнул лесной пожар.