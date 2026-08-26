У Німеччині працівник аеропорту помер від малярії

В аеропорту Франкфурта один із працівників помер від малярії після того, як унаслідок рідкісної появи захворювання інфікувалися шестеро співробітників.

Про це повідомив представник оператора аеропорту Fraport, передає BBC, пише "Європейська правда".

За даними німецьких органів охорони здоров’я, ймовірно, малярійні комарі потрапили до аеропорту на борту літака. У межах розслідування там встановили спеціальні пастки, а виловлених комах передадуть до лабораторії для визначення їхнього виду та походження.

"На жаль, ми мусимо підтвердити, що один працівник помер внаслідок інфекції", – повідомив представник Fraport.

Решта п’ятьох хворих наразі проходять лікування. Компанія заявила, що надала співробітникам інформацію про ситуацію та закликала їх звертатися до лікарів у разі появи симптомів.

Про появу малярії у Франкфуртському аеропорту стало відомо в липні. Тоді Інститут Роберта Коха повідомляв про чотирьох інфікованих працівників, які захворіли в період з 4 до 6 липня.

Для Німеччини випадки місцевої передачі малярії є рідкісними. Захворювання в країні майже виключно діагностують у людей, які подорожували до регіонів, де малярія є ендемічною.

За даними Інституту Роберта Коха, останній випадок так званої аеропортової малярії в Німеччині також зафіксували в аеропорту Франкфурта у 2023 році.

Наприкінці червня у Франції підтвердили перший випадок зараження вірусом Ебола – захворів лікар, який перед цим працював у межах гуманітарної місії в Конго, де спостерігається масштабний спалах цієї хвороби.

На початку липня у Франції оголосили про успішне одужання першого і єдиного хворого з вірусом Ебола.