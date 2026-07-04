У Франції успішно одужав перший і єдиний заражений вірусом Ебола

У Франції оголосили про успішне одужання першого і єдиного хворого з вірусом Ебола – лікаря, який повернувся з Конго з гуманітарної місії.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

4 липня міністерка охорони здоров’я Стефані Ріст оголосила, що перший хворий з вірусом Ебола у Франції – лікар, який був з гуманітарною місією у Конго – успішно одужав і виписаний з лікарні, де проходив лікування.

Підтвердження захворювання у нього наприкінці червня стало першим таким випадком на території Франції за час поточного спалаху Еболи у Конго та загалом.

На карантин поміщали також п’ятьох осіб, які контактували з лікарем на борту літака, де він вперше відчув ознаки нездужання.

У 2014 році у Францію привезли на лікування двох хворих пацієнтів, але діагностували хворобу тоді за межами країни.

Фахівці з охорони здоров’я вважають ризик поширення епідемії Еболи за межі району спалаху у Конго незначним, оскільки вірус є не дуже заразним.

Нагадаємо, у травні в центрі уваги опинився круїзний лайнер з Нідерландів, де на шляху з Південної Америки стався спалах хантавірусу. На борту судна були у тому числі українці.

У деяких пасажирів хвороба підтвердилася після того, як вони залишили борт судна або самостійно, або в межах евакуаційної операції.

ЄС відправив експериментальний препарат проти хантавірусу трьом країнам.