В Германии сотрудник аэропорта умер от малярии

В аэропорту Франкфурта один из сотрудников скончался от малярии после того, как в результате редкого случая заболевания заразились шесть сотрудников.

Об этом сообщил представитель оператора аэропорта Fraport, передает BBC, пишет "Европейская правда".

По данным немецких органов здравоохранения, вероятно, малярийные комары попали в аэропорт на борту самолета. В рамках расследования там установили специальные ловушки, а пойманных насекомых передадут в лабораторию для определения их вида и происхождения.

"К сожалению, мы вынуждены подтвердить, что один сотрудник умер от инфекции", – сообщил представитель Fraport.

Остальные пять заболевших в настоящее время проходят лечение. Компания заявила, что проинформировала сотрудников о ситуации и призвала их обращаться к врачам в случае появления симптомов.

О появлении малярии во франкфуртском аэропорту стало известно в июле. Тогда Институт Роберта Коха сообщал о четырёх инфицированных сотрудниках, заболевших в период с 4 по 6 июля.

Для Германии случаи местной передачи малярии являются редкими. Заболевание в стране почти исключительно диагностируют у людей, которые путешествовали в регионы, где малярия является эндемической.

По данным Института Роберта Коха, последний случай так называемой аэропортовой малярии в Германии также зафиксировали во франкфуртском аэропорту в 2023 году.

В конце июня во Франции подтвердили первый случай заражения вирусом Эбола – заболел врач, который до этого работал в рамках гуманитарной миссии в Конго, где наблюдается масштабная вспышка этой болезни.

В начале июля во Франции объявили об успешном выздоровлении первого и единственного больного с вирусом Эбола.