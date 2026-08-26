"Діснейленд" у Франції визнали винним у трагічній загибелі працівника 10 років тому

Французький суд визнав відповідальною компанію Euro Disney за трагічну загибель технічного співробітника 10 років тому та присудив їй штраф у розмірі 225 тисяч євро.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Кримінальний суд міста Мо ухвалив рішення у справі щодо трагічної загибелі співробітника Euro Disney понад 10 років тому, визнавши компанію винною та присудивши штраф у розмірі 225 тисяч євро.

Водночас відповідальну за технічні інспекції електричних установок у парку розваг компанію Bureau Veritas визнали невинною.

Нещасний випадок стався 2 квітня 2026 року. 45-річний технік загинув внаслідок ураження струмом під час виконання ремонтних робіт на атракціоні. Сторона звинувачення під час розгляду переконувала у недоліках заходів безпеки.

У профспілці UNSA Disneyland Paris привітали рішення, водночас відзначивши, що це не компенсує тяжкість втрати родині загиблого.

"Цей вирок підтверджує одну просту річ – що справа була не у професіоналізмі Олів’є. Загрози для обслуговуючого персоналу створювали і створюють організація трудового процесу, хронічна нестача працівників та погані умови роботи", – заявили в організації.

Раніше в Італії за рішенням суду виплатили компенсацію жінці за перелом під час роботи з дому.

У Німеччині залізнична профспілка погрожує страйками через напади на провідників.



