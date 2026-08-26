"Диснейленд" во Франции признали виновным в трагической гибели сотрудника 10 лет назад

Французский суд признал компанию Euro Disney ответственной за трагическую гибель технического сотрудника 10 лет назад и присудил ей штраф в размере 225 тысяч евро.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Уголовный суд города Мо вынес решение по делу о трагической гибели сотрудника Euro Disney более 10 лет назад, признав компанию виновной и присудив штраф в размере 225 тысяч евро.

В то же время компанию Bureau Veritas, ответственную за технические инспекции электрических установок в парке развлечений, признали невиновной.

Несчастный случай произошел 2 апреля 2016 года. 45-летний техник погиб от удара током во время выполнения ремонтных работ на аттракционе. Сторона обвинения в ходе судебного разбирательства указывала на недостатки мер безопасности.

В профсоюзе UNSA Disneyland Paris приветствовали решение, отметив при этом, что оно не компенсирует тяжесть утраты для семьи погибшего.

"Этот приговор подтверждает одну простую вещь – дело было не в профессионализме Оливье. Угрозы для обслуживающего персонала создавали и создают организация трудового процесса, хроническая нехватка работников и плохие условия труда", – заявили в организации.

Ранее в Италии по решению суда выплатили компенсацию женщине за перелом, полученный во время удаленной работы.

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