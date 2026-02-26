В Італії жінці виплатили компенсацію за перелом під час роботи з дому

Співробітниця університету в Падуї, яка зламала щиколотку вдома під час робочої онлайн-зустрічі, отримала компенсацію за лікування згідно з рішенням суду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

У квітні 2022 року співробітниця юридичного факультету Падуанського університету отримала перелом щиколотки у двох місцях. Вона травмувалася під час робочої зустрічі на платформі Zoom після того, як встала з-за столу, щоб взяти документи. Травма вимагала операції та лікування, яке тривало понад чотири місяці.

Спершу 60-річній жінці було відмовлено у виплаті допомоги від Inail, національного органу Італії, який керує обов'язковим страхуванням від травм та захворювань під час виробництва. Там аргументували це тим, що нещасний випадок стався вдома, а не на роботі.

Жінка звернулася за юридичною допомогою до профспілки, яка, своєю чергою, подала апеляцію до суду з трудових спорів Падуї.

Цей суд класифікував нещасний випадок як такий, який пов'язаний з роботою. Жінці було присуджено компенсацію, включаючи заборгованість за виплатами та відшкодування медичних витрат.

