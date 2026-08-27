Як Пашинян після виборів розвертає країну до Європи і якою буде помста РФ

Вперше з’явилися підстави говорити про готовність влади Вірменії до реальної "втечі від РФ".

І не лише через низку антиросійських заяв. Підтвердженням рішучості вірменської влади стало затримання 25 серпня Роберта Кочаряна – експрезидента країни та особистого друга Владіміра Путіна.

Докладно про ознаки розвороту Вірменії – в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Пашинян таки обрав Європу. Як у Вірменії все менше зважають на Кремль і планують вступати до ЄС. Далі – стислий її виклад.

За останній час прем’єр Вірменії Нікол Пашинян зробив низку заяв, які однозначно свідчать про початок розвороту від Росії.

24 серпня під час презентації урядової програми прем’єр він зазначив, що Вірменія не активізуватиме роботу в ОДКБ. Нагадаємо, під час війни з Азербайджаном 2020 року у Вірменії намагалися скористатися захисними гарантіями ОДКБ, але безуспішно.

"В організації йдуть обговорення і країну можуть виключити. Я буду дуже радий, якщо так станеться. Це позбавить нас дилеми "виходити чи не виходити", – зазначив Пашинян.

Крім того, на презентації урядової програми він закликав РФ передати "третій стороні" концесію на управління вірменською залізничною інфраструктурою. Вона хоч і є державною власністю Вірменії, проте у 2008 році була передана у концесію РЖД терміном на 30 років.

"У зв'язку з тим, що вірменські залізниці перебувають під російським контролем, ми зараз ризикуємо втратити історичну можливість інтегрувати Вірменію до міжнародної залізничної мережі", – заявив Пашинян.

Йдеться про реалізацію транспортного проєкту із залученням Сполучених Штатів, що отримав назву TRIPP ("Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання").

Серед іншого, це має створити альтернативні Грузії та РФ маршрути торгівлі з європейськими країнами. І тим самим – істотно зменшити залежність Єревана від РФ.

Майже неминуча втрата російського ринку робить Вірменію більш рішучою у процесі зближення з Євросоюзом.

Пашинян вперше публічно заявив про намір дати старт підготовці до подання заяви про вступ до ЄС.

Але відсутність мирної угоди з Азербайджаном – дуже вагома перешкода для шляху Вірменії до членства в ЄС. Адже формально Вірменія досі перебуває у стані війни – і у ЄС навряд чи будуть так само поступливі щодо неї, як до України. Ймовірно, вимагатимуть мирного договору ще до початку переговорів про вступ.

Невиконаною залишається одна, але принципова вимога Баку – прибрати з вірменської конституції положення, що можуть трактуватися як зазіхання на територіальну цілісність Азербайджану.

Питання втраченого Нагірного Карабаху досі є дуже болючим для вірменського суспільства, а тому переконати громадян підтримати на референдумі зміни до конституції, яких вимагає Баку, буде вкрай нелегко.

Саме тому опоненти Пашиняна не виключають, що на референдум винесуть одночасно два питання. Популярне – про вступ до ЄС (за різними оцінками, його підтримують від 54% до 75% громадян Вірменії). І непопулярне – про зміни до конституції.

А 25 серпня – наступного дня після оприлюднення урядової програми з курсом на перегляд відносин з РФ – Вірменію сколихнула сенсаційна новина: після обшуків було затримано лідера опозиційної фракції "Вірменія", другого президента Вірменії Роберта Кочаряна, а також його сина Седрака.

Роберт Кочарян – не просто опозиційний політик та другий президент Вірменії. Його вважають особистим другом Владіміра Путіна.

Нинішні заяви вірменської влади звучать сенсаційно і, звичайно, у Москві відреагували на них ледь прихованими погрозами.

У РФ воліють показати, що зроблять процес "розлучення" максимально болючим для Єревана. В арсеналі Росії – не лише торгові заборони, а й питання поставок російського газу.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Пашинян таки обрав Європу. Як у Вірменії все менше зважають на Кремль і планують вступати до ЄС.