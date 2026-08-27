Как Пашинян после выборов переориентирует страну на Европу и какова будет месть РФ

Впервые появились основания говорить о готовности властей Армении к реальному "бегству от РФ".

И не только из-за ряда антироссийских заявлений. Подтверждением решимости армянских властей стало задержание 25 августа Роберта Кочаряна – экс-президента страны и личного друга Владимира Путина.

Подробнее о признаках разворота Армении – в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Пашинян всё-таки выбрал Европу. Как в Армении всё меньше смотрят на Кремль и планируют вступать в ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

В последнее время премьер Армении Никол Пашинян сделал ряд заявлений, которые однозначно свидетельствуют о начале разворота от России.

24 августа во время презентации правительственной программы премьер отметил, что Армения не будет активизировать работу в ОДКБ. Напомним, во время войны с Азербайджаном в 2020 году в Армении пытались воспользоваться защитными гарантиями ОДКБ, но безуспешно.

"В организации идут обсуждения, и страну могут исключить. Я буду очень рад, если это произойдет. Это избавит нас от дилеммы „выходить или не выходить", – отметил Пашинян.

Кроме того, на презентации правительственной программы он призвал РФ передать "третьей стороне" концессию на управление армянской железнодорожной инфраструктурой. Она, хотя и является государственной собственностью Армении, однако в 2008 году была передана в концессию РЖД сроком на 30 лет.

"В связи с тем, что армянские железные дороги находятся под российским контролем, мы сейчас рискуем упустить историческую возможность интегрировать Армению в международную железнодорожную сеть", – заявил Пашинян.

Речь идет о реализации транспортного проекта с участием Соединенных Штатов, получившего название TRIPP ("Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания").

Среди прочего, это должно создать альтернативные Грузии и РФ маршруты торговли с европейскими странами. И тем самым – существенно уменьшить зависимость Еревана от РФ.

Почти неизбежная потеря российского рынка делает Армению более решительной в процессе сближения с Евросоюзом.

Пашинян впервые публично заявил о намерении дать старт подготовке к подаче заявления о вступлении в ЕС.

Но отсутствие мирного соглашения с Азербайджаном – очень серьёзное препятствие на пути Армении к членству в ЕС. Ведь формально Армения до сих пор находится в состоянии войны – и в ЕС вряд ли будут так же уступчивы по отношению к ней, как к Украине. Вероятно, будут требовать заключения мирного договора ещё до начала переговоров о вступлении.

Невыполненным остаётся одно, но принципиальное требование Баку – исключить из армянской конституции положения, которые могут быть истолкованы как посягательство на территориальную целостность Азербайджана.

Вопрос об утраченном Нагорном Карабахе до сих пор остается очень болезненным для армянского общества, а потому убедить граждан поддержать на референдуме изменения в конституцию, которых требует Баку, будет крайне нелегко.

Именно поэтому оппоненты Пашиняна не исключают, что на референдум вынесут одновременно два вопроса. Популярный – о вступлении в ЕС (по разным оценкам, его поддерживают от 54% до 75% граждан Армении). И непопулярный – об изменениях в конституцию.

А 25 августа – на следующий день после обнародования правительственной программы с курсом на пересмотр отношений с РФ – Армению всколыхнула сенсационная новость: после обысков был задержан лидер оппозиционной фракции "Армения", второй президент Армении Роберт Кочарян, а также его сын Седрак.

Роберт Кочарян – не просто оппозиционный политик и второй президент Армении. Его считают личным другом Владимира Путина.

Нынешние заявления армянских властей звучат сенсационно и, конечно, в Москве отреагировали на них едва скрытыми угрозами.

В РФ предпочитают показать, что сделают процесс "развода" максимально болезненным для Еревана. В арсенале России – не только торговые запреты, но и вопрос поставок российского газа.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Пашинян всё-таки выбрал Европу. Как в Армении всё меньше смотрят на Кремль и планируют вступать в ЕС.