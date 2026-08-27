У Польщі пасажир напав на білоруського таксиста через його акцент

У польському Вроцлаві 23-річний чоловік напав на 66-річного водія таксі, громадянина Білорусі, після того, як почув його східний акцент.

Про це повідомило Воєводське управління поліції у Вроцлаві, пише "Європейська правда".

Потерпілий розповів правоохоронцям, що пасажир, почувши його східний акцент, спочатку почав кидати на його адресу образливі слова, пов’язані з національністю. Проте словесна агресія швидко переросла у фізичний напад: молодик вдарив пляшкою по голові 66-річного водія.

Інцидент зафіксувала камера в сусідньому авто. На відео видно, як авто таксі зупиняється з увімкненою аварійною світловою сигналізацією, після чого з автівки вибігає пасажир і втікає. Водій таксі також виходить і напівприсідає біля авто.

Правоохоронці швидко встановили особу нападника, а потім затримали його.

"Зібрані поліцією докази дозволили висунути 23-річному чоловікові звинувачення в нападі на особу через її національну приналежність, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років", – повідомила поліція.

За рішенням прокурора щодо підозрюваного було застосовано поліцейський нагляд.

Поліцейські нагадують, що жодні національні, культурні чи мовні відмінності не можуть бути приводом для агресії та приниження іншої людини. Кожен випадок такої поведінки розглядається дуже серйозно та підлягає кримінальній відповідальності.

Нагадаємо, 2 серпня у польському Радомі 34-річний чоловік після розмови про походження та Волинську трагедію спровокував масовий напад на трьох 20-річних українців.

Посол України в Польщі Василь Боднар, коментуючи останні напади на українців в країні, висловив сподівання, що це "тимчасове явище".

Читайте також: Свято ксенофобії у державі ЄС: Брюссель має відреагувати на антиукраїнські напади в Польщі.