В Польше пассажир напал на белорусского таксиста из-за его акцента

В польском Вроцлаве 23-летний мужчина напал на 66-летнего водителя такси, гражданина Беларуси, после того как услышал его восточный акцент.

Об этом сообщило Воеводское управление полиции во Вроцлаве, пишет "Европейская правда".

Пострадавший рассказал правоохранителям, что пассажир, услышав его восточный акцент, сначала начал бросать в его адрес оскорбительные слова, связанные с национальностью. Однако словесная агрессия быстро переросла в физическое нападение: молодой человек ударил бутылкой по голове 66-летнего водителя.

Инцидент зафиксировала камера в соседнем автомобиле. На видео видно, как такси останавливается с включенной аварийной световой сигнализацией, после чего из машины выбегает пассажир и убегает. Водитель такси также выходит и приседает возле автомобиля.

Правоохранители быстро установили личность нападавшего, а затем задержали его.

"Собранные полицией доказательства позволили предъявить 23-летнему мужчине обвинение в нападении на человека по признаку его национальной принадлежности, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", – сообщила полиция.

По решению прокурора в отношении подозреваемого был применен полицейский надзор.

Полицейские напоминают, что никакие национальные, культурные или языковые различия не могут служить поводом для агрессии и унижения другого человека. Каждый случай такого поведения рассматривается очень серьезно и влечет за собой уголовную ответственность.

Напомним, 2 августа в польском Радоме 34-летний мужчина после разговора о происхождении и Волынской трагедии спровоцировал массовое нападение на троих 20-летних украинцев.

Посол Украины в Польше Василий Боднар, комментируя последние нападения на украинцев в стране, выразил надежду, что это "временное явление".

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