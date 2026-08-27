Туреччина зобов'язала приватні школи до жовтня відмовитися від іноземних назв

Міністерство освіти Туреччини зобов'язало місцеві приватні навчальні заклади, зареєстровані під іншомовними назвами, подати заявки на отримання турецьких назв до 1 жовтня, продовживши строк виконання вимоги, запровадженої у 2020 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Turkish Minute.

У середу в міністерстві заявили, що закладам, на які поширюється це розпорядження, не дозволятиметься працювати під їхніми чинними іншомовними назвами. Вони повинні подати заявки на назви, що відповідають Положенню про приватні навчальні заклади.

Згідно з положенням, приватні освітні заклади повинні мати турецькі назви, які відповідають цілям і принципам турецької системи національної освіти, а також призначенню, навчальній програмі та освітньому рівню самого закладу.

Міністерство не уточнило, які саме заклади зобов'язані змінити свої назви, і не зазначило, кількох із них це торкнеться.

Вимога не поширюється на офіційно визнані школи національних меншин та іноземні школи, міжнародні приватні навчальні заклади чи курси, призначені виключно для викладання іноземних мов.

У міністерстві зазначили, що запропоновані назви повинні поважати "національні, моральні, загальнолюдські, духовні та культурні цінності" турецької нації й не повинні негативно впливати на психосоціальний розвиток учнів.

Також було наголошено, що назви мають відповідати конституційним принципам захисту національної культури та "національних і духовних цінностей" і не повинні сприяти "культурній деградації, розмиванню ідентичності, занепаду цінностей чи мовному відчуженню".

Вимогу щодо турецькомовних назв було запроваджено шляхом внесення змін до Положення про приватні навчальні заклади у лютому 2020 року з винятками для шкіл меншин, іноземних і міжнародних шкіл, а також закладів, спеціалізованих виключно на іноземних мовах.

Нагадаємо, у турецькій провінції Айдин прокуратура розпочала розслідування після публікації в соцмережах місцевої газети з написом "Ердоган помер".

Раніше у Туреччині заарештували стендап-коміка за жарти про Ердогана та іслам.