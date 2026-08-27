Турция обязала частные школы до октября отказаться от иностранных названий

Министерство образования Турции обязало местные частные учебные заведения, зарегистрированные под иностранными названиями, подать заявки на получение турецких названий до 1 октября, продлив срок выполнения требования, введенного в 2020 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Turkish Minute.

В среду в министерстве заявили, что учреждениям, на которые распространяется это распоряжение, не будет разрешено работать под их действующими иностранными названиями. Они должны подать заявки на названия, соответствующие Положению о частных учебных заведениях.

Согласно положению, частные образовательные учреждения должны иметь турецкие названия, соответствующие целям и принципам турецкой системы национального образования, а также назначению, учебной программе и образовательному уровню самого учреждения.

Министерство не уточнило, какие именно учреждения обязаны изменить свои названия, и не указало, сколько из них это коснется.

Требование не распространяется на официально признанные школы национальных меньшинств и иностранные школы, международные частные учебные заведения или курсы, предназначенные исключительно для преподавания иностранных языков.

В министерстве отметили, что предлагаемые названия должны уважать "национальные, нравственные, общечеловеческие, духовные и культурные ценности" турецкой нации и не должны негативно влиять на психосоциальное развитие учащихся.

Также было подчеркнуто, что названия должны соответствовать конституционным принципам защиты национальной культуры и "национальных и духовных ценностей" и не должны способствовать "культурной деградации, размыванию идентичности, упадку ценностей или языковому отчуждению".

Требование относительно турецкоязычных названий было введено путем внесения изменений в Положение о частных учебных заведениях в феврале 2020 года с исключениями для школ меньшинств, иностранных и международных школ, а также учебных заведений, специализирующихся исключительно на иностранных языках.

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