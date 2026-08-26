В Туреччині почали розслідування публікації з написом "Ердоган помер"

У турецькій провінції Айдин прокуратура розпочала розслідування після публікації в соцмережах місцевої газети з написом "Ердоган помер".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Cumhuriyet.

25 серпня на Facebook-сторінці газети Denge Gazetesi опублікували зображення на чорному тлі з жовтим і білим написом "Erdoğan Vefat Etti" – "Ердоган помер".

Після появи публікації стало відомо, що новина на сайті газети, яка стала її основою, насправді стосувалася оголошення про смерть громадянки на ім'я Гюльшен Ердоган.

Після повідомлення про публікацію прокуратура Айдина відкрила кримінальне провадження за статтею 217/A Кримінального кодексу Туреччини – "Публічне поширення інформації, що вводить в оману громадськість".

У межах розслідування було видано постанови про затримання представника газети, відповідального редактора та журналіста, який підготував матеріал.

Сама публікація могла створити враження, що йдеться про смерть президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, хоча насправді повідомлення стосувалося іншої людини з таким самим прізвищем.

Раніше у Туреччині заарештували стендап-коміка за жарти про Ердогана та іслам.

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