Зросла кількість загиблих від наїзду автомобіля в французькому Кані

Друга людина померла внаслідок того, як водій автомобіля в’їхав у групу людей поблизу бару в французькому місті Кан ввечері 26 серпня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила газета Le Monde з посиланням на місцеву прокуратуру.

Спершу було відомо про одного загиблого – чоловіка 30 років, який помер одразу на місці події. Згодом повідомили, що друга людина віком 28 років померла вночі в університетській лікарні Кана.

Ще 10 людей отримали поранення, зокрема переломи нижніх кінцівок, зазначили в прокуратурі департаменту Кальвадос.

За словами прокурора Жоеля Гарріга, водій автомобіля, 26-річний громадянин Росії чеченського походження, був затриманий в місті Уїстреам, що за двадцять кілометрів від Кана.

Сам водій стверджував, що раніше того вечора він зазнав нападу біля вокзалу в Кані.

"Під час допиту підозрюваний повідомив про насильство, жертвою якого він, ймовірно, став на площі перед вокзалом до скоєння злочину. Його заяви, звісно, будуть ретельно перевірені", – повідомив прокурор.

На момент подій чоловік не був у стані алкогольного сп’яніння. Підозрюваний перебуває на території Франції на законних підставах та не мав жодних судимостей.

Проти громадянина РФ було розпочато розслідування "за фактами вбивства, замаху на вбивство та умисного насильства з використанням зброї".

Як повідомлялося, інцидент стався біля місцевого бару. Між групою людей сталася сутичка. За попередніми даними, один з учасників сварки пішов за своїм автомобілем і наїхав на групу.

Нагадаємо, 25 липня у Берліні одна людина загинула, а 16 осіб отримали травми після того, як автомобіль в'їхав у натовп під час одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+.

У серпні у Німеччині суд визнав винним і засудив до довічного ув’язнення 25-річного громадянина Афганістану за смертельний наїзд на учасників демонстрації в Мюнхені, що стався у лютому 2025 року. Внаслідок наїзду автомобіля загинули дві людини – дворічна дівчинка та її 37-річна мати. За даними влади, ще 44 людини зазнали тоді травм.