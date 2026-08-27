Увеличилось число погибших от наезда автомобиля во французском Кане

Второй человек умер в результате того, что водитель автомобиля врезался в группу людей возле бара во французском городе Кан вечером 26 августа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на местную прокуратуру.

Сначала было известно об одном погибшем – 30-летнем мужчине, который скончался сразу на месте происшествия. Позже сообщили, что второй человек в возрасте 28 лет умер ночью в университетской больнице Кана.

Еще 10 человек получили ранения, в том числе переломы нижних конечностей, отметили в прокуратуре департамента Кальвадос.

По словам прокурора Жоэля Гаррига, водитель автомобиля, 26-летний гражданин России чеченского происхождения, был задержан в городе Уистреам, расположенном в двадцати километрах от Кана.

Сам водитель утверждал, что ранее тем вечером он подвергся нападению возле вокзала в Кане.

"Во время допроса подозреваемый сообщил о насилии, жертвой которого он, вероятно, стал на площади перед вокзалом до совершения преступления. Его заявления, конечно, будут тщательно проверены", – сообщил прокурор.

На момент событий мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый находится на территории Франции на законных основаниях и не имеет судимостей.

В отношении гражданина РФ начато расследование "по фактам убийства, покушения на убийство и умышленного насилия с применением оружия".

Как сообщалось, инцидент произошел возле местного бара. Между группой людей произошла стычка. По предварительным данным, один из участников ссоры пошёл за своим автомобилем и наехал на группу.

Напомним, 25 июля в Берлине один человек погиб, а 16 человек получили травмы после того, как автомобиль въехал в толпу во время одного из крупнейших в Европе мероприятий ЛГБТ+.

В августе в Германии суд признал виновным и приговорил к пожизненному заключению 25-летнего гражданина Афганистана за смертельный наезд на участников демонстрации в Мюнхене, произошедший в феврале 2025 года. В результате наезда автомобиля погибли два человека – двухлетняя девочка и ее 37-летняя мать. По данным властей, еще 44 человека получили тогда травмы.