У Франції автомобіль в’їхав у натовп, загинула одна людина

Ввечері 26 серпня чоловік в'їхав на своєму автомобілі в групу людей біля бару в Кані, що на північному заході Франції; внаслідок інциденту одна людина загинула, ще близько десяти отримали поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Інцидент стався в середу ввечері поблизу залізничного вокзалу міста Кан департаменту Кальвадос. Біля бару сталася сутичка між групою людей. За попередніми даними, один з учасників сварки пішов за своїм автомобілем і наїхав на групу.

"Автомобіль навмисно врізався у пішоходів, які перебували на проїжджій частині навпроти вокзалу", – підтвердив префект департаменту Кальвадос Давид Клав’єр, який того ж вечора прибув на місце події.

Внаслідок інциденту одна людина загинула. Ще семеро – у стані "абсолютної невідкладності" та троє – у стані "відносної невідкладності", уточнив префект. Потерпілих доставили до Університетської клінічної лікарні Кана та інших медичних закладів.

За словами свідків, загиблим є молодий афганець віком 18 або 19 років.

"Вони всі сиділи на лавці на автобусній зупинці. Автомобіль під’їхав з іншого боку на повній швидкості й збив усіх, хто сидів на лавці", – розповів свідок.

Підозрюваного у скоєнні злочину, затримали незабаром після інциденту та помістили під варту. Зазначається, що 26-річний чоловік народився в Росії, "не перебуває в полі зору спецслужб", а поліція знає його "лише за порушення правил дорожнього руху".

"Розпочато розслідування за фактом вбивства та умисного насильства із застосуванням зброї, яке доручено відділу з боротьби з організованою та спеціалізованою злочинністю департаменту Кальвадос", – додав заступник прокурора міста Кан.

Поки що правоохоронці не мають підстав вважати мотив зловмисника терористичним, але, як зазначили в прокуратурі, "розслідування тільки розпочинається".

Нагадаємо, 25 липня у Берліні одна людина загинула, а 16 осіб отримали травми після того, як автомобіль в'їхав у натовп під час одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+.

У серпні У Німеччині суд визнав винним і засудив до довічного ув’язнення 25-річного громадянина Афганістану за смертельний наїзд на учасників демонстрації в Мюнхені, що стався у лютому 2025 року.

У лютому 2025 року громадянин Афганістану зізнався, що навмисно в'їхав у натовп демонстрантів у Мюнхені. Представник поліції розповів, що підозрюваний їхав автомобілем позаду групи демонстрантів і поліцейської машини, потім обігнав її, прискорився і в'їхав у натовп.

Внаслідок наїзду автомобіля загинули дві людини – дворічна дівчинка та її 37-річна мати. За даними влади, ще 44 людини зазнали тоді травм.