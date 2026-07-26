У Берліні підозрюваний ісламіст наїхав на авто на учасників ЛГБТ-прайду, є загибла і поранені

У Берліні одна людина загинула, а 16 осіб отримали травми після того, як автомобіль в'їхав у натовп під час одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

У місті триває масштабна операція з розшуку підозрюваного після того, як мікроавтобус в’їхав у натовп під час святкування прайду, відомого місцевим жителям як Christopher Street Day (CSD). Поліція встановила особу підозрюваного, пов’язаного з берлінським "ісламістським середовищем".

Затримань поки що не було, але розпочато розшук, і в рамках поліцейської операції задіяно понад 2 200 співробітників

За даними поліції, щонайменше одна жінка загинула, а 16 осіб отримали поранення, "деякі з них – серйозні", після того, як у суботу ввечері автомобіль в’їхав у натовп поблизу місця проведення щорічного берлінського заходу.

"Ми вважаємо, що автомобіль в’їхав у парк Тіргартен і збив кількох людей", – повідомила поліція в соціальних мережах.

Берлінський CSD – один із найбільших у Європі заходів "Прайд", присвячених ЛГБТ+-спільноті. Щороку він приваблює десятки тисяч відвідувачів з усього світу.

Мер Берліна Кай Вегнер, який відвідав місце події, назвав інцидент "атакою на наше вільне та відкрите суспільство".

"Після мирного та барвистого параду CSD збори на підтримку толерантного та мирного Берліна зазнали найжорстокішого нападу. Берлін – це місто свободи, і сьогодні наша свобода зазнала найжахливішого нападу", – заявив він.

У коментарі журналістам на місці події Вегнер зазначив: "Ми не дозволимо, щоб у нас відібрали наш спосіб життя та наше співіснування".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також засудив те, що він назвав "жахливим вчинком".

У своїй заяві Мерц зазначив, що він та міністр внутрішніх справ Александр Добріндт забезпечать, щоб "цей жахливий вчинок був повністю розслідуваний, а винні – покарані".

У суботу сотні тисяч людей вийшли на вулиці Берліна, щоб виступити за толерантність і різноманітність; кульмінацією заходу стали концерти біля Бранденбурзьких воріт.

Захід було скасовано близько 22:15, а виступ музичного гурту – перервано. Влада закликала людей "будь ласка, йдіть додому" та уникати маршрутів через Тіргартен.

Берлінський CSD вперше відбувся у 1979 році, що робить його найстарішим заходом "Прайду" в Німеччині. Його назва походить від Крістофер-стріт – місця, де у 1969 році відбулися заворушення у Стоунволі в Нью-Йорку.

З того часу CSD перетворився з невеликої акції протесту на важливу подію в культурному та політичному календарі міста.

Нагадаємо, на початку травня через наїзд автомобіля на людей на пішохідній вулиці Гріммайшештрасе у Лейпцигу двоє людей загинули та ще двоє отримали серйозні травми.

А у Магдебурзі в 2024 році чоловік в'їхав на автівці в натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в центрі міста, внаслідок чого шестеро загинули і понад 200 постраждали.