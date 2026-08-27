Міська рада Вроцлава зі сварками схвалила резолюцію щодо нападів на українців

У середу депутати міської ради Вроцлава ухвалили резолюцію проти насильства на національному ґрунті, яка стала реакцією, зокрема, на напади на українців у місті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Проєкт резолюції, поданий групою депутатів "Лівиця вперед", був спрямований проти хвилі "агресії, ненависті та насильства на національному ґрунті". Однак у ньому також підкреслювалося, що депутати виступають проти "будь-якого насильства, незалежно від національності злочинця та жертви".

"Кожен, хто обрав Вроцлав своїм домом і місцем для життя, тут бажаний гість, незалежно від національності", – йдеться у резолюції.

У документі перераховано низку інцидентів у Вроцлаві, зокрема напад трьох чоловіків на пару українців та жорстокий напад з ножем на польку з боку українця. Під час обговорень у залі згадували і нещодавній напад з пляшкою на білоруського таксиста.

Депутати від партії "Право і справедливість" намагались додати у текст поправку, у якій висловлювався протест проти "висунення щодо поляків та польських жінок, а також місцевої громади Вроцлава узагальнених звинувачень в агресії, ксенофобії чи ненависті на національному ґрунті", а також містився заклик до уряду та Сейму щодо "негайного врегулювання статусу громадян України призовного віку", які перебувають у Польщі без дійсного дозволу, "щоб вони могли повернутися на батьківщину та розпочати службу".

Представник партії "Право і справедливість" Славомір Смігельський, який представив поправку, говорив про величезну допомогу, яку Польща надала Україні. "І що ми отримали натомість? Величезну невдячність. Президент Зеленський присвоює одній із військових частин ім’я героїв УПА. Ми вважаємо, що це плювок у обличчя Польщі та полякам", – заявив він.

Він також звинуватив лівих у розколі поляків та українців за національною ознакою та виступив на підтримку законопроєкту "Стоп бандеризму". Виступ Смігельського викликав хвилювання в залі. Йому різко відповіли інші депутати.

"Ми ганьбимо наше місто та країну такими жахливими словами. Ми влаштовуємо скандал і будемо за це соромитися перед усім світом", – сказав лівий віцемер Ришард Кесслер, пропонуючи закрити обговорення.

Роберт Пенковський із партії "Право і справедливість" звинуватив лівих у лицемірстві. "Я не підтримаю звернення, яке виділяє лише одну групу і натякає, що безпека українців важливіша за безпеку інших мешканців Вроцлава", – сказав він.

Депутат від групи "Лівиця вперед" Роберт Суліговський заявив, що не можна звалювати на українських мешканців Вроцлава відповідальність за те, що робить їхній уряд. "Ці люди очікують від нас підтримки, вони мають почуватися як вдома. Ми повинні зустрічати їх з посмішкою та квітами, а не з ножем і пляшкою", – сказав він.

Обговорення було закрито, хоча не всі депутати мали можливість висловитися. Зрештою рада ухвалила резолюцію. За неї проголосували 24 депутати. Проти – депутат Смігельський з "ПіС". Шестеро членів ради не проголосували.

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