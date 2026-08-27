Городской совет Вроцлава со спорами принял резолюцию о нападениях на украинцев

В среду депутаты городского совета Вроцлава приняли резолюцию против насилия на национальной почве, которая стала реакцией, в частности, на нападения на украинцев в городе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Проект резолюции, представленный группой депутатов "Левые вперёд", был направлен против волны "агрессии, ненависти и насилия на национальной почве". Однако в нём также подчеркивалось, что депутаты выступают против "любого насилия, независимо от национальности преступника и жертвы".

"Каждый, кто выбрал Вроцлав своим домом и местом для жизни, здесь желанный гость, независимо от национальности", – говорится в резолюции.

В документе перечислены ряд инцидентов во Вроцлаве, в частности нападение троих мужчин на пару украинцев и жестокое нападение с ножом на польку со стороны украинца. В ходе обсуждений в зале упоминалось и о недавнем нападении с бутылкой на белорусского таксиста.

Депутаты от партии "Право и справедливость" пытались внести в текст поправку, в которой выражался протест против "выдвижения в адрес поляков и польских женщин, а также местной общины Вроцлава обобщенных обвинений в агрессии, ксенофобии или ненависти на национальной почве", а также содержался призыв к правительству и Сейму о "немедленном урегулировании статуса граждан Украины призывного возраста", находящихся в Польше без действительного разрешения, "чтобы они могли вернуться на родину и приступить к службе".

Представитель партии "Право и справедливость" Славомир Смигельский, представивший поправку, говорил об огромной помощи, которую Польша оказала Украине. "И что мы получили взамен? Огромную неблагодарность. Президент Зеленский присваивает одной из воинских частей имя героев УПА. Мы считаем, что это плевок в лицо Польше и полякам", – заявил он.

Он также обвинил левых в расколе поляков и украинцев по национальному признаку и выступил в поддержку законопроекта "Стоп бандеризму". Выступление Смигельского вызвало волнение в зале. Ему резко ответили другие депутаты.

"Мы позорим наш город и страну такими ужасными словами. Мы устраиваем скандал и будем за это стыдиться перед всем миром", – сказал левый вице-мэр Ришард Кесслер, предлагая закрыть обсуждение.

Роберт Пенковский из партии "Право и справедливость" обвинил левых в лицемерии. "Я не поддержу обращение, которое выделяет лишь одну группу и намекает, что безопасность украинцев важнее безопасности других жителей Вроцлава", – сказал он.

Депутат от фракции "Левые вперёд" Роберт Сулиговский заявил, что нельзя возлагать на украинских жителей Вроцлава ответственность за то, что делает их правительство. "Эти люди ждут от нас поддержки, они должны чувствовать себя как дома. Мы должны встречать их с улыбкой и цветами, а не с ножом и бутылкой", – сказал он.

Обсуждение было закрыто, хотя не все депутаты успели высказаться. В итоге совет принял резолюцию. За нее проголосовали 24 депутата. Против – депутат Смигельский из "ПиС". Шесть членов совета не проголосовали.

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