Сибіга після масованого удару РФ закликав партнерів надати додаткову підтримку перед зимою

Глава МЗС України Андрій Сибіга після масштабного удару РФ по Україні у ніч проти 27 серпня закликав партнерів надати додаткові пакети підтримки напередодні зими.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр заявив, що РФ атакувала порти, зерносховища, об’єкти енергетики, промисловості та іншу інфраструктуру за допомогою балістичних і гіперзвукових ракет, а також бойових дронів.

"Це державний тероризм. Це не прояв сили, а прояв безпорадності. Путін не може і не досягне нічого на полі бою. Натомість він робить ставку на тероризування наших міст, портів та критично важливої інфраструктури. Доведення марності його терору наблизить кінець цієї війни", – написав міністр.

Він заявив, що атаки на зернову інфраструктуру, порти та морські шляхи особливо шкідливі не лише для України, а й для приблизно 400 мільйонів людей у всьому світі.

"Ми закликаємо до негайних дій для подолання наслідків російських атак на експорт зерна з України: додаткові маршрути, квоти, обладнання для зберігання зерна та спільні зусилля для забезпечення свободи судноплавства вздовж наших морських шляхів", – заявив Сибіга.

Напередодні зими, додав він, Київ закликає до додаткових пакетів підтримки для зміцнення енергетичної стійкості України.

"Ми цінуємо кожен внесок: засоби протиповітряної оборони, генеруючі потужності, обладнання, ресурси та імпорт енергоносіїв", – зауважив міністр.

В ніч на 27 серпня Росія атакувала балістикою, двома протикорабельними ракетами та 258 ударними дронами, ППО України знешкодила 233 ворожі цілі.

У ніч проти 27 серпня, коли РФ здійснювала чергову повітряну атаку на Україну, у національний повітряний простір Молдови залетіли п'ять безпілотників.