Корецький поспілкувався з Кос щодо прогресу України на шляху до вступу в ЄС

Прем'єр-міністр Сергій Корецький поспілкувався з єврокомісаркою з питань розширення Марта Кос щодо прогресу у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС.

Про це вони повідомили у соцмережах, передає "Європейська правда".

Корецький після розмови з Кос заявив, що Україна розраховує на відкриття решти переговорних кластерів до кінця року.

"Уряд спільно з парламентом працює над прискоренням розгляду та ухвалення необхідних законопроєктів у межах наших зобов’язань з євроінтеграції та Ukraine Facility", – сказав він.

За словами українського прем’єра, окремо вони обговорили питання фінансування.

"Для України критично важливо вже зараз напрацювати рішення, які забезпечать необхідні ресурси для фінансування бюджетних та оборонних видатків на 2026-2027 роках", – додав він.

Кос, своєю чергою, наголосила, що навіть "під інтенсивним обстрілом Україна продовжує працювати над своїм європейським майбутнім".

"Ми й надалі допомагатимемо Україні задовольняти її нагальні потреби у фінансуванні, енергозабезпеченні та обороні, водночас просуваючи процес її вступу до ЄС", – додала єврокомісарка.

Нагадаємо, в урядовій програмі ставлять за мету відкрити усі переговорні кластери з ЄС протягом 2026-2027 років та забезпечити готовність до їхнього закриття упродовж 2027 року.

Також нещодавно президент Володимир Зеленський призначив 16 антикорупційних суддів, що було необхідним кроком для отримання коштів за програмою Ukraine Facility.