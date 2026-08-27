Корецкий обсудил с Кос прогресс Украины на пути к вступлению в ЕС

Премьер-министр Сергей Корецкий обсудил с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос ход переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС.

Об этом они сообщили в социальных сетях, передает "Европейская правда".

Корецкий после беседы с Кос заявил, что Украина рассчитывает на открытие остальных переговорных кластеров до конца года.

"Правительство совместно с парламентом работает над ускорением рассмотрения и принятия необходимых законопроектов в рамках наших обязательств по евроинтеграции и Ukraine Facility", – сказал он.

По словам украинского премьера, отдельно они обсудили вопрос финансирования.

"Для Украины критически важно уже сейчас выработать решения, которые обеспечат необходимые ресурсы для финансирования бюджетных и оборонных расходов на 2026–2027 годы", – добавил он.

Кос, в свою очередь, подчеркнула, что даже "под интенсивным обстрелом Украина продолжает работать над своим европейским будущим".

"Мы и в дальнейшем будем помогать Украине удовлетворять ее насущные потребности в финансировании, энергообеспечении и обороне, одновременно продвигая процесс ее вступления в ЕС", – добавила еврокомиссар.

Напомним, в правительственной программе ставится цель открыть все переговорные кластеры с ЕС в течение 2026–2027 годов и обеспечить готовность к их закрытию в течение 2027 года.

Также недавно президент Владимир Зеленский назначил 16 антикоррупционных судей, что было необходимым шагом для получения средств по программе Ukraine Facility.