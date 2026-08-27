На крупнейшей АЭС Франции из-за нашествия медуз остановили работу реактора

На атомной электростанции Гравлин на севере Франции из-за нового массового наплыва медуз пришлось остановить один из реакторов и снизить мощность другого.

Об этом сообщила компания EDF, передает 20 minutes, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что новое скопление медуз обнаружили в среду, 26 августа, в фильтрационных системах насосной станции морской воды.

Из-за этого оператор был вынужден остановить реактор №3, который лишь 18 августа снова подключили к энергосети после предыдущего инцидента.

По состоянию на четверг, 27 августа, в штатном режиме работают лишь два из шести реакторов АЭС. Реактор №3 остановлен с 10 августаиз-за предыдущего наплыва медуз, а реактор №5 находится на плановом техническом обслуживании.

В EDF подчеркнули, что реагируют на ситуацию в соответствии с предусмотренными процедурами. Причины и масштабы нового нашествия медуз оценивают специалисты.

Стоит напомнить, что 22 августа Национальный комитет Румынии по чрезвычайным ситуациям утвердил новые меры по повышению уровня воды в реке Дунай и обеспечению охлаждения Чернаводской атомной электростанции.

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