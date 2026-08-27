Лідери Литви та Естонії не бачать причин переглядати політику щодо Білорусі

Прем’єри Литви та Естонії не бачать причин переглядати політику щодо Білорусі, оскільки поведінка Мінська не змінилася і Білорусь продовжує діяти на боці Росії.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це вони сказали під час спільного брифінгу.

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що не бачить причик стверджувати, що поведінка Білорусі якось змінилася.

"Поточні оцінки не дають ніяких підстав для зміни санкційної політики", – зазначив він.

Сінкявіччюс нагадав про гібридні дії Білорусі, спрямовані проти Литви, як інструменталізована міграція та шантаж метеокулями з контрабандою, які час від часу зривають роботу аеропорту Вільнюса.

"Не варто створювати ілюзії, що Білорусь ніби як не на боці Росії… Було б явно передчасно, що вони "виправляються" – вони не діють незалежно і допомагають російській владі", – зазначив естонський прем’єр Крістен Міхал.

Нагадаємо, від спецпосланця президента США з питань Білорусі лунали заклики до Вільнюса поновити діалог з Мінськом, оскільки США зацікавлені у білоруських калійних добривах.