Лидеры Литвы и Эстонии не видят причин пересматривать политику в отношении Беларуси

Премьер-министры Литвы и Эстонии не видят причин пересматривать политику в отношении Беларуси, поскольку поведение Минска не изменилось и Беларусь продолжает действовать на стороне России.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом они заявили во время совместного брифинга.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что не видит оснований утверждать, что поведение Беларуси каким-то образом изменилось.

"Текущие оценки не дают никаких оснований для изменения санкционной политики", – отметил он.

Синкявичюс напомнил о гибридных действиях Беларуси, направленных против Литвы, таких как инструментализированная миграция и шантаж метеозондами с контрабандой, которые время от времени срывают работу аэропорта Вильнюса.

"Не стоит создавать иллюзий, будто Беларусь якобы не на стороне России… Было бы явно преждевременно говорить, что они "исправляются" – они не действуют независимо и помогают российским властям", – отметил эстонский премьер Кристен Михал.

Напомним, от спецпосланника президента США по Беларуси звучали призывы к Вильнюсу возобновить диалог с Минском, поскольку США заинтересованы в белорусских калийных удобрениях.