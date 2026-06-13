У Литві постраждали авіарейси на тлі тривоги через метеозонд

Низка авіарейсів постраждала у Литві після того, як вранці 13 червня Збройні сили країни повідомили про потенційну повітряну загрозу.

Про це свідчать дані Литовської асоціації аеропортів (LTOU), передає LRT, пише "Європейська правда".

За даними LTOU, тимчасові обмеження в аеропорту торкнулися трьох рейсів та приблизно 480 пасажирів.

Два літаки були перенаправлені до Риги, а один – до Каунаса. Наразі всі рейси, яких це стосувалося, повертаються до Вільнюса.

Як відомо, у суботу, 13 червня, Литва попередила мешканців Вільнюса про можливе вторгнення дрона в її повітряний простір, але згодом повідомила, що тривога була спричинена метеорологічним аеростатом.

Через потенційну повітряну загрозу робота аеропорту Вільнюса була тимчасово призупинена; однак після скасування повітряної загрози робота відновилася.

Нагадаємо, у середині травня у Литві затримали 27 осіб, серед яких держслужбовці, у зв’язку з контрабандою метеокулями.

Вночі 13 травня аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через чергові метеозонди з контрабандою з території Білорусі. Через це один рейс розвернули на шляху і ще один скасували.