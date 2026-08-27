Украина и Румыния проведут встречу по вопросам национальных меньшинств

Президент Румынии Никушор Дан объявил о встрече между его страной и Украиной по вопросу национальных меньшинств.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентами Украины и Молдовы – Владимиром Зеленским и Майей Санду – в Кишиневе, сообщает "Европейская правда".

По словам Дана, заседание совместной украинско-румынской комиссии по вопросам национальных меньшинств состоится в пятницу, 28 августа.

Он отметил, что в ходе этого мероприятия страны обсудят важные вопросы.

"Самый важный вопрос, конечно, это образование. Образование на национальных языках обеих стран", – сказал Дан.

Стоит напомнить, что в Украине ежегодно 31 августа теперь будет отмечаться День румынского языка.

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