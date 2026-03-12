Зеленський запровадив в Україні день румунської мови

В Україні щороку 31 серпня тепер відзначатиметься день румунської мови.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, передає "Європейська правда".

Згідно з обґрунтуванням, метою встановлення дня румунської мови в Україні є розвиток "взаєморозуміння, взаємоповаги та співробітництва в українсько-румунських відносинах, заохочуючи міжкультурний діалог зі збереження і розвитку мовної та культурної самобутності громадян України".

День румунської мови відзначатимуть щороку 31 серпня.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

День румунської мови є державним святом у Румунії та Молдові, яке відзначається кожного 31 серпня і вшановує румунську мову.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 12 березня прибув з офіційним візитом до Румунії.

Як повідомляла "Європейська правда", 13 березня президент України прибуде до Парижа на зустріч з французьким лідером Емманюелем Макроном. Серед тем обговорення – підтримка України та боротьба з російським "тіньовим флотом" танкерів.