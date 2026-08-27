Количество дешевых посылок в ЕС после введения пошлин заметно сократилось

Данные за первый месяц действия пошлин на ввоз в ЕС дешевых посылок свидетельствуют о сокращении их количества на 30–40%.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

По данным французской таможни, которые в четверг озвучили в Министерстве экономики, с начала действия новых европейских пошлин на дешевые посылки из третьих стран их количество сократилось на 30–40%.

Во французском правительстве видят в этом сигнал о том, что надлежащее регулирование может изменить поведение крупных китайских торговых платформ.

Напомним, с 1 июля вступили в силу европейские пошлины в размере 3 евро на посылки стоимостью до 150 евро, которые до этого не облагались ввозной пошлиной.

Ставка в размере 3 евро является переходным решением, согласованным государствами-членами ЕС для борьбы с наплывом дешевых и не всегда безопасных товаров из Китая.

С июля 2028 года начнет функционировать Центр таможенных данных ЕС, который будет применять обычные таможенные сборы на основе тарифной классификации товара, его происхождения и стоимости в соответствии с действующими/стандартными правилами ЕС в отношении таможенных сборов.

Италия планирует облагать такие посылки собственным сбором в дополнение к пошлине ЕС.