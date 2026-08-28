Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не беспокоится о том, что Россия может напасть на страны НАТО.

Об этом он сказал в телефонном интервью Axios, сообщает "Европейская правда".

Во вторник директор ЦРУ Джон Ретклифф совершил секретную поездку в Москву, где встретился со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным.

Несколько СМИ сообщили, что целью визита было предостеречь Москву от нападения на страну НАТО. Однако Трамп опроверг эти сообщения, заявив изданию, что Ретклифф не высказывал такого предупреждения.

Трамп назвал поездку Ретклиффа "обычным делом" и выразил удивление по поводу того, как её освещают СМИ.

"Ретклифф встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никаких сообщений не было, и ничего необычного не происходило", – сказал Трамп.

Европейские лидеры выразили серьезную обеспокоенность и публично предупредили, что РФ может проверить решимость НАТО, а также приверженность Трампа статье 5, которая предусматривает коллективную оборону Альянса.

"Я не беспокоюсь об этом… вообще. Нет никаких проблем", – сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможной российской провокации против стран НАТО.

Во время общения с журналистами через два часа Трампа снова спросили, высказали ли США предупреждение лидеру России Владимиру Путину относительно потенциальных атак на страны НАТО.

Трамп ответил, что не хочет это комментировать, но добавил: "Они не собираются нападать на территорию НАТО".

Он отметил, что переговоры были "обычной частью их работы" и что "не было ничего необычного".

В четверг Министерство иностранных дел России заявило, что Великобритания и Франция "играют с огнем", поставляя технологии, позволяющие Украине наносить удары на большие расстояния вглубь территории России.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России пригрозил нанести удары по британским военным объектам как на территории Украины, так и за её пределами.

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