NYT: директор ЦРУ представил Москве пессимистическую оценку войны и призвал к сделке

Директор ЦРУ Джон Ретклифф во время секретного визита в Москву на этой неделе поделился своей пессимистической оценкой хода российской войны против Украины и призвал россиян заключить сделку, пока их военное и экономическое положение не ухудшилось.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

По информации издания, Ретклифф передал это сообщение директору ФСБ Александру Бортникову и не высказывал никаких угроз относительно возможных последствий для российской стороны в случае, если Путин проигнорирует оценку директора ЦРУ и решит продолжать боевые действия.

Аналитики ЦРУ уже давно ставят под сомнение, дают ли советники Путина ему честную оценку хода войны и её последствий. ЦРУ также давно поддерживает каналы связи с ФСБ и российской службой внешней разведки (СВР).

По словам официальных лиц, канал связи Ретклиффа с Бортниковым действует параллельно с отдельными каналами, которые наладили посланник Трампа Стив Виткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Некоторые чиновники выразили надежду, что Путин, который сам является бывшим сотрудником разведки, воспримет сообщение от директора ЦРУ как более актуальное и надежное, чем сообщения, поступающие по обычным дипломатическим каналам.

По данным NYT, Ретклифф сказал Бортникову, что, по его мнению, пришло время Москве начать серьёзные переговоры с целью прекращения войны. Это сообщение перекликается с некоторыми публичными заявлениями директора ЦРУ.

В прошлом месяце Ретклифф резко высказался о потерях российских войск и неспособности Москвы продвигаться на поле боя. Он отметил, что продолжительность жизни российского солдата на передовой составляет менее 35 минут.

Он также добавил, что за 18 месяцев с момента его вступления в должность директора ЦРУ Россия захватила лишь около 1% общей территории Украины, что, по его мнению, связано с "безупречным владением" Украиной технологиями беспилотников.

Перед встречей с Бортниковым в Москве Ретклифф пообщался со своими украинскими коллегами, заверив их, что он будет изучать позиции России, а не идти на уступки от имени украинцев.

Как сообщала "Европейская правда", из источников в СМИ стало известно, что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время визита в Москву предупредил российских чиновников, чтобы они не обостряли конфликт с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

Президент США Дональд Трамп заявил на фоне визита директора ЦРУ в Москву, что не беспокоится о том, что Россия может напасть на страны НАТО.

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