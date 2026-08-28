Новий король Норвегії оголосив своє королівське ім’я та девіз

У п’ятницю, 28 серпня новий король Гокон VIII офіційно вступив на престол Норвегії після смерті свого батька, короля Гаральда V.

Про це пише NRK, передає "Європейська правда".

Близько 11:00 новий монарх прибув до Королівського палацу в Осло у супроводі кронпринцеси Інгрід Олександри. Невдовзі до палацу прибув уряд країни.

Позачергове засідання Кабінету міністрів розпочалося з хвилини мовчання на знак скорботи за померлим монархом. Під час засідання уряд було офіційно поінформовано про смерть короля Гаральда V.

Об 11:30 у Королівському палаці відбулося засідання Державної ради, яке вперше після сходження на престол очолив Гокон.

Під час засідання новий король оголосив, що матиме ім’я Гокон VIII, а також, що збереже королівський девіз, який використовували його батько, дід і прадід: "Усе заради Норвегії".

Звертаючись до уряду, Гокон VIII повідомив про смерть свого батька та зазначив, що відповідно до конституції Норвегії він зайняв трон як король країни.

"Мій обов’язок – повідомити Державну раду, що мій дорогий батько, Його Величність король Гаральд V, помер сьогодні, 28 серпня 2026 року, о 06:35 ранку, і що, відповідно до положень Конституції, я зайняв трон як король Норвегії", – сказав він.

Після завершення засідання королівський прапор над палацом знову підняли на повну висоту, цього разу вже на честь нового короля. Водночас на балконі палацу залишатиметься приспущений королівський прапор на честь померлого Гаральда V. Він висітиме так до завершення поховання.

Гокон народився у 1973 році як спадкоємець престолу. В останні роки він поступово перебрав на себе дедалі більше обов'язків королівської родини та часто виконував офіційні завдання разом із батьком.

28 серпня король Норвегії Гаральд V, найстарший монарх в Європі, помер у віці 89 років.

Король певний час лікувався від гемолітичної анемії і його стан значно погіршився цього тижня.

У четвер,27 серпня, коли королівський двір опублікував повідомлення про погіршення стану здоров’я короля, люди почали нести квіти, норвезькі прапори та лампадки до королівського палацу.