Новый король Норвегии объявил своё королевское имя и девиз

В пятницу, 28 августа, новый король Хокон VIII официально вступил на престол Норвегии после смерти своего отца, короля Харальда V.

Об этом пишет NRK, сообщает "Европейская правда".

Около 11:00 новый монарх прибыл в Королевский дворец в Осло в сопровождении кронпринцессы Ингрид Александры. Вскоре во дворец прибыло правительство страны.

Внеочередное заседание Кабинета министров началось с минуты молчания в знак скорби по умершему монарху. В ходе заседания правительство было официально проинформировано о смерти короля Харальда V.

В 11:30 в Королевском дворце состоялось заседание Государственного совета, которое впервые после вступления на престол возглавил Хокон.

В ходе заседания новый король объявил, что будет носить имя Гокон VIII, а также что сохранит королевский девиз, который использовали его отец, дед и прадед: "Всё ради Норвегии".

Обращаясь к правительству, Гокон VIII сообщил о смерти своего отца и отметил, что в соответствии с конституцией Норвегии он вступил на престол в качестве короля страны.

"Моя обязанность – сообщить Государственному совету, что мой дорогой отец, Его Величество король Харальд V, скончался сегодня, 28 августа 2026 года, в 06:35 утра, и что, в соответствии с положениями Конституции, я вступил на престол в качестве короля Норвегии", – сказал он.

По завершении заседания королевский флаг над дворцом вновь подняли на полную высоту, на этот раз уже в честь нового короля. В то же время на балконе дворца будет оставаться приспущенным королевский флаг в честь скончавшегося Харальда V. Он будет висеть так до завершения похорон.

Хокон родился в 1973 году как наследник престола. В последние годы он постепенно брал на себя всё больше обязанностей королевской семьи и часто выполнял официальные задачи вместе с отцом.

28 августа король Норвегии Харальд V, самый пожилой монарх в Европе, скончался в возрасте 89 лет.

Король некоторое время лечился от гемолитической анемии, и его состояние значительно ухудшилось на этой неделе.

В четверг, 27 августа, когда королевский двор опубликовал сообщение об ухудшении состояния здоровья короля, люди начали приносить цветы, норвежские флаги и лампадки к королевскому дворцу.