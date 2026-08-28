ЄС виділив 2 млн євро підтримки Непалу у зв’язку з трагічним паводком

Євросоюз виділив 2 мільйони євро гуманітарної підтримки для Непалу у зв’язку з паводком, що забрав життя сотень людей.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

У зв’язку з трагічним паводком у Непалі, внаслідок якого загинули сотні людей, ЄС виділив 2 мільйони євро підтримки для постраждалих громад.

"Це термінове фінансування допоможе задовольнити негайні потреби – як продукти харчування, питна вода, медична допомога. Партнери, які працюють на європейське фінансування, вже надають допомогу на місці", – зазначили у Єврокомісії.

Крім того, європейська служба супутникових спостережень Copernicus надасть актуальні знімки постраждалого району, що може допомогти місцевим службам реагування.

На початку року ЄС виділив для Непалу майже 3 млн євро для готовності до потенційних надзвичайних ситуацій.

За останніми офіційними даними, що цитувалися у ЗМІ, кількість підтверджених загиблих внаслідок селевого потоку в гірській долині у Непалі наблизилась до 550, доля ще сотень лишається невідомою. Серед людей, які не виходять на зв’язок – громадяни багатьох європейських країн, у тому числі 56 туристів з України.

Раніше ЄС виділив 2 млн євро для допомоги Колумбії після руйнівного землетрусу 10 серпня.