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ЄС виділив 2 млн євро підтримки Непалу у зв’язку з трагічним паводком

Новини — П'ятниця, 28 серпня 2026, 17:39 — Марія Ємець

Євросоюз виділив 2 мільйони євро гуманітарної підтримки для Непалу у зв’язку з паводком, що забрав життя сотень людей. 

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда". 

У зв’язку з трагічним паводком у Непалі, внаслідок якого загинули сотні людей, ЄС виділив 2 мільйони євро підтримки для постраждалих громад.

"Це термінове фінансування допоможе задовольнити негайні потреби – як продукти харчування, питна вода, медична допомога. Партнери, які працюють на європейське фінансування, вже надають допомогу на місці", – зазначили у Єврокомісії. 

Крім того, європейська служба супутникових спостережень Copernicus надасть актуальні знімки постраждалого району, що може допомогти місцевим службам реагування. 

На початку року ЄС виділив для Непалу майже 3 млн євро для готовності до потенційних надзвичайних ситуацій. 

За останніми офіційними даними, що цитувалися у ЗМІ, кількість підтверджених загиблих внаслідок селевого потоку в гірській долині у Непалі наблизилась до 550, доля ще сотень лишається невідомою. Серед людей, які не виходять на зв’язок – громадяни багатьох європейських країн, у тому числі 56 туристів з України

Раніше ЄС виділив 2 млн євро для допомоги Колумбії після руйнівного землетрусу 10 серпня. 

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