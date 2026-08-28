ЕС выделил 2 млн евро на помощь Непалу в связи с трагическим наводнением

Евросоюз выделил 2 миллиона евро на гуманитарную помощь Непалу в связи с наводнением, унесшим жизни сотен людей.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

В связи с трагическим наводнением в Непале, в результате которого погибли сотни людей, ЕС выделил 2 миллиона евро на поддержку пострадавших общин.

"Это срочное финансирование поможет покрыть неотложные потребности – такие как продукты питания, питьевая вода, медицинская помощь. Партнеры, работающие в рамках европейского финансирования, уже оказывают помощь на месте", – отметили в Еврокомиссии.

Кроме того, европейская служба спутниковых наблюдений Copernicus предоставит актуальные снимки пострадавшего района, что может помочь местным службам реагирования.

В начале года ЕС выделил Непалу почти 3 млн евро на обеспечение готовности к потенциальным чрезвычайным ситуациям.

По последним официальным данным в СМИ, число подтвержденных погибших в результате селевого потока в горной долине в Непале приблизилось к 550, судьба еще сотен остается неизвестной. Среди людей, которые не выходят на связь, – граждане многих европейских стран, в том числе 56 туристов из Украины.

Ранее ЕС выделил 2 млн евро для помощи Колумбии после разрушительного землетрясения 10 августа.