США запровадили санкції проти фінансових посередників Ірану

У п’ятницю, 28 серпня, Міністерство фінансів США оголосило про нові заходи проти фінансових посередників, яких Вашингтон звинувачує у сприянні Ірану в обході санкцій.

Про це йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Мережа з боротьби з фінансовими злочинами запропонувала обмежити доступ банку Banque Misr UAE до кореспондентських відносин з американськими фінансовими установами.

У заяві стверджують, що банк відігравав важливу роль у забезпеченні доступу іранських тіньових фінансових мереж до міжнародної банківської системи.

За даними Мінфіну США, з початку 2024 року до середини 2026 року через Banque Misr UAE пройшло близько $1,8 млрд для понад сотні компаній, які можуть бути пов’язані з такими мережами.

"Міністерство фінансів пообіцяло перерізати всі економічні артерії, що залишилися у Тегерана, і остаточно покласти край загрозі з боку іранського режиму. Ми також попередили, що ті, хто сприяє Ірану, не можуть і далі користуватися доступом до долара США та світової фінансової системи. Banque Misr UAE вирішив дізнатися про це на власному гіркому досвіді, і сьогодні ми робимо перший крок, щоб притягнути його до відповідальності за постійну та кричущу підтримку іранського режиму", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Варто зауважити, що 25 серпня Сполучені Штати розпочали операцію "Економічний вигнанець", спрямовану проти Ірану та його союзників.

А перед тим президент США Дональд Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.