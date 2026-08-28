США ввели санкции против финансовых посредников Ирана

В пятницу, 28 августа, Министерство финансов США объявило о новых мерах в отношении финансовых посредников, которых Вашингтон обвиняет в содействии Ирану в обходе санкций.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями предложила ограничить доступ банка Banque Misr UAE к корреспондентским отношениям с американскими финансовыми учреждениями.

В заявлении утверждается, что банк играл важную роль в обеспечении доступа иранских теневых финансовых сетей к международной банковской системе.

По данным Минфина США, с начала 2024 года до середины 2026 года через Banque Misr UAE прошло около $1,8 млрд для более чем сотни компаний, которые могут быть связаны с такими сетями.

"Министерство финансов пообещало перерезать все оставшиеся у Тегерана экономические артерии и окончательно положить конец угрозе со стороны иранского режима. Мы также предупредили, что те, кто содействует Ирану, не могут и дальше пользоваться доступом к доллару США и мировой финансовой системе. Banque Misr UAE решил узнать об этом на собственном горьком опыте, и сегодня мы делаем первый шаг, чтобы привлечь его к ответственности за постоянную и вопиющую поддержку иранского режима", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Стоит отметить, что 25 августа Соединённые Штаты начали операцию "Экономический изгнанник", направленную против Ирана и его союзников.

А перед этим президент США Дональд Трамп призвал Иран поднять "белый флаг" и прекратить конфликт с Соединёнными Штатами.