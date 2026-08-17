Трамп заявив, що Іран має підняти "білий прапор"

У понеділок президент США Дональд Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.

Про це він сказав Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Глава Білого дому заявив, що Іран не зможе здобути перемогу над США. "Вони повинні підняти білий прапор капітуляції", – сказав Трамп.

Він також заявив, що не переймається можливим впливом війни з Іраном на майбутні проміжні вибори до Конгресу, що пройдуть у листопаді. Глава Білого дому сказав, що проміжні вибори "не мають жодного стосунку до моїх міркувань".

"У мене немає жодного графіку. Я нікуди не поспішаю", – заявив президент США.

Днями Трамп заявив, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США після того, як Сполучені Штати "завершать розгром Ірану".

В Ірані відповіли, що Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту, авіаносця, виконавчого указу чи передвиборчої промови.

Міністр оборони США Піт Гегсет стверджує, що американські військові мають достатньо ресурсів для підтримки морської блокади Ірану на невизначений термін.